Вашингтон, 24 марта, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Болгарская социалистическая партия, поддержавшая кандидата в президенты Румена Радева на выборах в ноябре 2016 года, получила от Кремля «секретный стратегический документ» с рекомендациями, как одержать победу в президентской кампании, утверждает американская газета The Wall Street Journal.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

Ссылаясь на ряд бывших и действующих болгарских чиновников, издание сообщает, что спецслужбы республики перехватили 30-страничный документ, в котором, в частности, говорится о способах распространения завышенных данных социологических опросов и использования недостоверных фактов в СМИ.

По заявлению источников, документ якобы имеет отношение к Кремлю и был передан представителям Болгарской социалистической партии «бывшим российским шпионом», находящимся в настоящее время под санкциями США.

Издание сообщает, что экс-сотрудник Службы внешней разведки России, генерал-лейтенант Леонид Решетников подтвердил, что встречался с болгарскими социалистами, однако информацию о существовании «стратегического документа» он назвал выдумкой.

Отметим, что ранее на этой неделе министр иностранных дел технического правительства Болгарии Ради Найденов в интервью «Нова ТВ» сообщил, что власти Болгарии не располагают фактами, которые подтверждали бы заявления о вмешательстве России во внутриполитические дела страны. С обвинениями в попытках «дестабилизировать» ситуацию в республике ранее неоднократно выступал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

«Нет данных о таком вмешательстве. Дипломат опирается только на факты, а у меня нет таковых», — сказал Ради Найденов.

Как сообщало ИА REGNUM, Румен Радев одержал победу на выборах президента Болгарии в ноябре 2016 года, обойдя в двух турах кандидата от правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), спикера парламента Цецку Цачеву.

Отметим, что от ГЕРБ ожидали выдвижения на выборах её лидера, бывшего премьер-министра Бойко Борисова. И лишь за месяц до выборов партия окончательно представила своего кандидата. По признанию Борисова, кандидатура Цачевой была выбрана им, поскольку к ней «гораздо более благосклонно относятся лидеры и главы правительств в Европе». Свой выбор он позднее признал ошибкой, а после избрания Радева президентом подал в отставку.

Экс-командующий ВВС Болгарии Румен Радев ранее вступал в разногласия с правительством по вопросу привлечения НАТО к защите воздушного пространства республики. Он также высказывался за снятие санкций с России и заявлял о намерении выстраивать диалог как с Западом, так и с Москвой, в связи с чем был объявлен в СМИ «пророссийским кандидатом».