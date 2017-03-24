Радио REGNUM: первый выпуск за 24 марта
Москва, 24 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Угроза Байкалу сохраняется: Монголия не отказалась от строительства ГЭС;
- Убийца Вороненкова умер в больнице;
- «Первый канал» отказался от предложения Европейского вещательного союза устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой;
- Марин Ле Пен встретится с руководством Госдумы;
- Доказательств сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/250