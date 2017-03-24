Пекин, 24 марта, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Китай подчиняется правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и продолжит это делать, передает 23 марта информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные власти.

M.hsbaodi.com КНР в ВТО

Пресс-секретарь Министерства торговли Сунь Цзивэнь заявил во время встречи с журналистами, что Китай подчинялся и будет подчиняться правилам ВТО, отвечая на вопрос о жалобах Южной Кореи в связи с ситуацией вокруг притеснения ее компаний в Китае.

«Будучи ответственным членом ВТО, Китай всегда подчинялся правилам организации, уважая ее членов, и будет дальше действовать так же», — заявил Сунь.

Он также отметил, что министр финансов Южной Кореи заявил СМИ, что «нет никаких доказательств» того, что Китай применяет политические меры против южнокорейского бизнеса, передает агентство.

Напомним, что в связи с разворачиванием американской системы противоракетной обороны THAAD, южнокорейская компания Lotte продала министерству обороны страны поле для гольфа под размещение американской ПРО. Данный шаг вызвал резкое неодобрение со стороны Китая и привел к бойкоту корейской продукции в КНР.

Так, по сообщению гонконгских СМИ, Китай ввел запрет на южнокорейские телесериалы на китайских видеохостингах.

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Кроме того, появилась информация, что Китай начал давление на Южную Корею через сферу туризма и розничной торговли.