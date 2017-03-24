Москва, 24 марта, 2017, 03:20 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 23 марта российской стороной было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 17 нарушений в провинциях Дамаск (7), Латакия (5), Деръа (2), Хама (2) и Идлиб (1)», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано 10 нарушений в провинциях Дамаск, Деръа и Хама, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Буэдан и Ом-эль-Ксур (провинция Деръа), а также Дейрутан (провинция Латакия). Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1371.

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За сутки от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено ещё четыре населённых пункта, под контроль правительственных войск перешло 56 квадратных километра территории.

В общей сложности с начала текущего года от террористов освобождено 193 населённых пункта, под контроль правительства перешло более 3398 квадратных километров территории.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.