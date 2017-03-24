Владивосток, 24 марта, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Равновесие курса валют, которое сейчас одинаково удобно и для продавцов, и для покупателей, продлится недолго. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. По его прогнозам, достаточно резких движений на бирже можно ожидать в начале следующего месяца.

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«В моменте установилось то, что называется неустойчивым равновесием. То есть тот курс, который сейчас есть, он одинаково удобен и для продавцов, и для покупателей. Он равновесный, — обозначил экономист. — Но это равновесие продлится недолго, потому что динамика цен на нефть очень неустойчивая, и как только цена на нефть выйдет из коридора, а это может случиться в районе начала апреля, когда появятся соответствующие квартальные итоги, мы можем ожидать достаточно резких движений: нефть вверх — рубль вверх, нефть вниз — доллар вниз».

«Как к 1 апреля появится первая статистика, увидим, куда бежать и кого ловить», — добавил Максим Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 марта. Курс доллара США снизился до 57,5228 рубля, на 11,32 копеек по сравнению с предыдущим значением. Стоимость евро составляет 62,0959 рубля, курс снизился на 17,4 копеек. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 24 марта, составляет 59,5807 рубля, она уменьшилась на 14,06 копеек по сравнению с расчётами на 23 марта.