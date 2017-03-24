Москва, 24 марта, 2017, 03:20 — ИА Регнум. Московская полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованном митинге 26 марта на Тверской улице в связи с риском провокаций и угрозой для личной безопасности. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ГУ МВ России по Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sergey Rodovnichenko ОМОН на работе

«С учётом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка, тем не менее это не отменяет всех рисков, связанных с участием в несанкционированном мероприятии.

«Московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой», — отмечается в заявлении.

В МВД также подчёркивают, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чём они были официально предупреждены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оппозиционер Алексей Навальный в своём блоге сообщил о планах оппозиции организовать в Москве марш против коррупции 26 марта. Столичные власти предложили организаторам провести мероприятие в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в Марьино. Навальный, тем не менее, выразил намерение провести акцию на Тверской улице.