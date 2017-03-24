Пекин, 24 марта, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Китай начал радиотрансляции морских прогнозов погоды на три рифа спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, передает агентство «Синьхуа».

NASA-Johnson Space Center Спорные острова в Южно-Китайском море

Основываясь на прогнозах, предоставленных Государственной океанической администрацией КНР, береговая радиостанция города Гуанчжоу начала информировать о волнах, приливах, температуре океана, ветрах и тропических циклонах на рифы Юншу, Мейцзи и Чжуби, заявил директор Центра морского прогнозирования в Южно-Китайском море при Государственной океанической администрации КНР Бай Ипин.

Радиостанция вещает на 15 частотах. Прогнозирование состояния погоды в районе трех рифов началось с 1 января текущего года. Информация начала появляться на онлайн-платформах, а также распространяться посредством СМС и факсовых сообщений.

Благодаря новому радиовещательному каналу, суда и жители рифов в Южно-Китайском море смогут своевременно получать точную информацию, которая поможет защитить безопасность жизни людей и имущество, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай, по информации официальных властей, не планирует строительство станции экологического мониторинга на спорном острове Хуанъянь в Южно-Китайском море, поскольку дорожит добрососедскими отношениями с Филиппинами.

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Кроме того, Китай планирует в ближайшее время запустить работу центра предупреждения цунами в Южно-Китайском море в тестовом режиме.

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