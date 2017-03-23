В МВД Украины подтвердили службу убийцы Вороненкова в Нацгвардии
Киев, 24 марта, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко подтвердил, что стрелявший в экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова в Киеве являлся бойцом Нацгвардии Украины.
Как сообщил он в эфире телеканала «1+1», до момента совершения преступления мужчина прослужил в Нацгвардии 13 месяцев.
Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас».
Человек, стрелявший в Вороненкова, получил несколько пулевых ранений в ходе перестрелки с охранником экс-депутата и затем умер в больнице, не дав никаких показаний следствию.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что у нападавшего при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией Украины.
Тем временем президент Украины Пётр Порошенко уже обвинил в организации убийства российские спецслужбы.
Читайте также: Британские СМИ: Кремль нанимает киллеров