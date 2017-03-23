Благовещенск, 24 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум. В Амурской области дополнительную тысячу гектаров выведут из закрытых зон и начнут предоставлять в безвозмездное пользование в рамках федеральной программы. Дальневосточные гектары станут открытыми и местному населению, и гражданам России в целом на территориях Ивановского и Тамбовского районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eol.jsc.nasa.gov Владивосток из космоса

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По словам замминистра имущественных отношений Амурской области Людмилы Гунько, из-за высокой плотности населения, развитого рынка недвижимости и ограниченным количеством свободных от прав третьих лиц земель участки в Благовещенске, Белогорске и территории, относящиеся к десятикилометровой зоне от границ Благовещенска, были исключены из программы.

Основываясь на требованиях федерального законодательства, было принято решение сократить закрытую зону вокруг Благовещенска. Под выделение дальневосточных гектаров отдадут порядка 1 тыс. участков в Ивановском и Тамбовском районах.

Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания Амурской области приняли в первом чтении.

Согласно последним данным регионального правительства, начиная с 1 февраля 2017 года, было подано свыше 1,7 тыс. заявок на предоставление дальневосточных гектаров, причём в 634 случаях заявки были поданы гражданами из других субъектов России. Имеется информация о заключении 92 договоров, 220 находятся на подписании. Интерес к землям Амурской области проявляют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Самарской и Свердловских областей.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа по выделению дальневосточных гектаров заработала с 1 июня 2016 года. Последние данные мониторинга показали, что самый высокий спрос на бесплатные гектары наблюдается в Приморском крае, последующая тройка — республика Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область. На эти субъекты приходится 87% от всех заявок, причём в основном они поступают из самих дальневосточных регионов.