Пекин, 24 марта, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Центральные власти Китая выпустили руководящие принципы по обеспечению прозрачности управления в рамках поддержки реформ, передает 23 марта агентство «Синьхуа».

PENG Государственный совет КНР

Руководящие принципы, выпущенные Госсоветом утверждают, что власти должны быть готовы ясно объяснить налоговую, монетарную и трудовую политики. Снижения налогов и цен также должны быть открыты для общественности для стабилизации экономики. Принципы призывают к прозрачности в управлении и передаче власти подчиненным структурам, а также при проведении разного рода реформ.

Во время разработки политики в различных сферах власти должны считаться с общественным мнением и проводить круглые столы для того, чтобы стимулировать рыночных игроков влиться в процесс и поддержать реструктуризацию экономики.

Прозрачность в снижении промышленных мощностей, в вопросах прав интеллектуальной собственности, ложной рекламы и ложного ценообразования, также должна быть повышена.

Общественное мнение должно учитываться при проведении финансовой политики для того, чтобы предотвратить возможные риски, передает «Синьхуа».