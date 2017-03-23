Пекин, 24 марта, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Министерство торговли Китая призвало Бразилию принять меры по обеспечению качества своих мясных продуктов в связи с разгоревшимся мясным скандалом, 23 марта сообщает информационное агентство «Синьхуа».

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Будучи крупнейшим импортером бразильского мяса, Китай выразил особую озабоченность его качеством, заявил представитель Министерства торговли КНР Сунь Цзивэнь во время своей пресс-конференции, утверждая, что китайские власти приняли «временные меры» в ответ на случившееся.

Стало известно, что бразильская полиция на прошлой неделе раскрыла факт повсеместной реализации некачественной мясной продукции, в которую были вовлечены крупнейшие производители мяса Бразилии, подкупавшие санитарные службы с целью получения разрешения на реализацию испорченного мяса.

Китай ожидает, что бразильское правительство проведет расследование и примет соответствующие меры, дабы обеспечить качество своих мясных продуктов, заявил Сунь.

«Китай надеется, что правонарушители будут жестко наказаны, а также, желает быть постоянно в курсе происходящего», — отметил Сунь.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин также призвала бразильские власти уделить внимание качеству экспортируемой мясной продукции.

Отметим также, что Китай временно приостановил поставки мяса из Бразилии в связи с разразившимся скандалом.

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