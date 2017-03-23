Пекин, 24 марта, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Китайский МИД жестко осудил теракт в Лондоне, передает 23 марта информационное агентство «Синьхуа».

Синьхуа Хуа Чуньин, Представитель МИД КНР

"Мы выражаем наши соболезнования всем жертвам теракта, сочувствие раненым и семьям погибших», — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По словам Хуа, терроризм является общим врагом для всего мирового сообщества, поэтому Китай намерен сотрудничать со всеми странами, включая Великобританию в борьбе с этим злом во имя мира и безопасности.

Напомним, что в результате теракта, случившегося в Лондоне 22 марта, погибли по меньшей мере 5 человек, еще около 40 были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Как стало известно, террорист сбил несколько человек на Вестминстерском мосту и протаранил автомобиль, врезавшись затем в здание недалеко от британского парламента. Затем злоумышленник набросился с ножом на полицейских, убив одного из стражей порядка, а затем сам был убит сотрудником полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин и глава Госсовета КНР Ли Кэцян выразили свои соболезнования королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй.

Также, по информации Китайских СМИ, в результате теракта пострадала одна гражданка КНР.

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