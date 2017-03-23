Вашингтон, 24 марта, 2017, 01:21 — ИА Регнум. На рассмотрение в Сенат США 23 марта внесен законопроект об ужесточении санкций в отношении Ирана, передаёт агентство Reuters.

Iranreview.org Санкции

Сообщается, что документ был инициирован демократом Робертом Менендесом и республиканцем Бобом Коркером.

По информации агентства, ужесточить санкции предлагается в связи с запусками Ираном баллистических ракет и «другой деятельностью Тегерана, не касающейся ядерной сферы».

При этом, как указывается, проект разработан таким образом, чтобы не препятствовать выполнению обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерного соглашения с Ираном от 2015 года.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале Минфин США уже ввел новые санкции против Ирана в связи с проведённым Тегераном 29 января испытанием баллистической ракеты средней дальности.

В обновленный черный список попали ещё 13 граждан Ирана и 12 иранских юридических лиц. США подозревают этих людей и эти предприятия в поддержке терроризма. Санкции представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.

Кроме обвинений в поддержке терроризма, ряд иранских компаний попали под санкции за то, что, по мнению США, они имеют отношение к иранской программе по созданию баллистических ракет.

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