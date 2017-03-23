Вашингтон, 24 марта, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Северная Корея находится на финальной стадии подготовки к новым ядерным испытаниям, которые могут состояться до конца марта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с последними данными разведки США.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По информации телеканала, Пентагон располагает свидетельствами того, что в КНДР завершено строительство новых тоннелей на испытательном полигоне Пунгери, однако необходимое оборудование к месту предполагаемых испытаний пока не доставлено.

Как передавало ИА REGNUM, о возможности проведения новых ядерных испытаний Пхеньяном «в любой момент» в середине марта уже заявляли власти Южной Кореи. При этом отмечалось, что правительство в Сеуле полностью готово к этому и приняло необходимые меры.

С начала 2017 года военные КНДР провели уже целый ряд испытаний, в том числе несколько запусков баллистических ракет. О последних из них стало известно утром 22 марта.

По информации Тихоокеанского командования США, запуск, состоявшийся на полигоне в районе города Вонсан на восточном побережье КНДР, оказался неудачным. Ракета взорвалась через несколько секунд после старта.