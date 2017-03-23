Лондон, 23 марта, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Сотни людей собрались на лондонской Трафальгарской площади, чтобы почтить память жертв теракта на Вестминстерском мосту, 23 марта сообщает Reuters.

Andy F Трафальгарская площадь, Лондон

К собравшимся обратилась министр внутренних дел Эмбер Радд и мэр Лондона Садик Хан. Митинг завершился минутой молчания.

Напомним, 22 марта 52-летний Халид Масуд, уроженец графства Кент, протаранил на автомобиле группу пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Масуд покинул место происшествия и направился к зданию парламента Великобритании. Позднее он напал с ножом на полицейских, после чего был застрелен.

В результате нападения погибли пять человек, около 40 человек получили ранения. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.

На данный момент задержаны восемь подозреваемых в причастности к нападению в Лондоне.

Теракт в Лондоне стал самым смертоносным в Великобритании с 2005 года, когда от рук исламистов погибли 52 человека.