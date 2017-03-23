Минск, 23 марта, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Пресс-служба Минобороны РФ Президент Украины Петр Порошенко

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили взаимодействие Украины и Белоруссии на международных площадках, а также «миротворческий процесс» на Украине.

Также был поднят вопрос об оказываемом белорусской стороной содействии для скорейшего разрешения конфликта на Украине.

Кроме того, Лукашенко и Порошенко обсудили торгово-экономическое сотрудничество между государствами.