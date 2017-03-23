Киев, 23 марта, 2017, 23:48 — ИА Регнум. В окрестности взорвавшихся складов боеприпасов в Харьковской области подтянуты танки, сообщил на странице в «Фейсбуке» советник украинского президента Юрий Бирюков.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

По его словам, детонация боеприпасов на крупнейшем в стране складе боеприпасов продолжается, хотя ее интенсивность уменьшилась.

Бирюков сообщил, что в результате взрывов выгорели все внешние площадки складов.

Напомним, утром 23 марта на крупнейшем складе боеприпасов Украины возник пожар, в результате которого начали взрываться хранящиеся там артиллерийские снаряды и ракеты.

Сообщалось об эвакуации более 20 тысяч человек из опасной зоны вокруг складов.

Начальник Генерального штаба Украины, не дожидаясь даже предварительного осмотра до сих пор горящих складов, сразу же заявил о диверсии на складах.