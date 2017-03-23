Лондон, 24 марта, 2017, 01:08 — ИА Регнум. «Напряженность в отношениях России и Запада — главным образом из-за присоединения русскими Крыма, — уверена писательница. — Путин опасался растущего влияния Запада в Восточной Европе. Россия боялась цветной революции, происшедшей в Грузии, Киргизии, на Украине. Противостояние этой угрозе вылилось в желание Путина «снова сделать Россию великой». Именно поэтому он резко ответил на волнения оппозиции и митинги на Болотной площади в 2011−12 гг. и не допустил своими действиями «снежную революцию».

Kremin.ru Концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией

«Путин хорошо подготовился, и когда возникла проблема Майдана, его зеленые человечки без опознавательных знаков (так на Западе называют «вежливых людей») заполонили Крым. После чего к главе Кремля вернулась имперская риторика, — считает Софии Пинкхэм. — Пока Путин причины всех проблем видит в происках врагов и диверсантов, все по-сталински. Пока такие объяснения российское общество принимает. Но время доверия истекает: ухудшающаяся российская экономика может расколоть народ и превратить возвращение величия России в несбыточную мечту. Однако точного прогноза, сколько времени ситуация «назревания взрыва» будет тянуться, никто не может знать».