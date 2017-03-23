Лондон, 23 марта, 2017, 23:41 — ИА Регнум. «Кремль нанимает киллеров» — под таким заголовком The Daily Mail рассказывает, как «российский депутат Денис Вороненков, бежавший на Украину, погиб в уличной перестрелке».

Личный фотограф Вороненкова Беглый депутат Денис Вороненков

«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвиняет Россию в заказном убийстве, — подчеркивает издание, автору которого дело кажется ясным. — Вороненков бежал в Киев, опасаясь преследования ФСБ, потому что однажды сказал, что Россия при Путине все больше становится похожей на Германию при Гитлере, а присоединение Крыма было ошибкой и незаконным актом. В момент, когда на него напали, экс-депутат Госдумы направлялся в украинскую прокуратуру давать показания против Виктора Януковича».

»Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это убийство — акт государственного российского терроризма», — сообщает The Independent.

Ответ Москвы, показывающий абсурдность этих обвинений, британские издания предпочитают оставить незамеченным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков был застрелен утром 23 марта у дверей киевского отеля, в котором проживал.