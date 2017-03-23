Лондон, 23 марта, 2017, 23:38 — ИА Регнум. «Взрывать бомбы, чтобы посеять панику в обществе, уже не обязательно. Это слишком сложная операция, а эффект от нее нисколько не выше, чем от давления людей грузовиками и публичного резания ножом, пишет в испанской La Vanguardia корреспондент Хавьер Мас. — Это только прессе и телевидению нравится что-то глобальное — чтобы поиграть цифрами и кадрами.

(сс) stux Террор

Террористы-джихадисты все сплошь стали наркоманами и пьяницами (при том, что Коран запрещает алкоголь). Государство не в состоянии защитить своих граждан от мелкого точечного терроризма. Парижский террорист 18 марта просто был опьянен алкоголем и кокаином. Автор берлинского кошмара 19 декабря тоже был преступником и наркоманом. Лидера «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации, запрещенные в РФ — прим. ИА REGNUM ) уже не нуждаются в бомбистах, которых нужно долго и дорого готовить в Афганистане. Человека с ножом, которого зазомбировали экстремизмом, достаточно, чтобы Европа стала бояться выходить на улицу».

«Во Франции 15 тысяч человек считаются потенциальными террористами, — пишет парижский корреспондент Die Zeit Анника Жуарес. — Никакие концепции «дерадикализации» не действуют — в преддверии выборов никто не хочет идти на жесткие меры в работе с иностранцами, прибывшими из арабских стран. Правительство социалистов продолжает надеяться, что приезжие исламисты захотят интегрироваться в французскую культуру. Адаптировать джихадистов? Это утопия».

«Автомобили стали излюбленным орудием террористов, — отмечает Айзек Стенли-Беккер в американском издании The Washington Post. — Идеологам терактов теперь не обязательно большое количество убитых и раненых. Раздуть событие до невероятных размеров, напугать население — за них эту работу сделают СМИ, растиражировав картинки и комментарии. Пока правоохранительные органы ломают голову, как обуздать терроризм и при этом не прослыть нетолерантным, джихадисты продолжают делать свое черное дело».

В этой связи интересен комментарий одного из читателей упомянутой выше La Vanguardia: «Почему в Мадриде, Берлине, Ницце, Лондоне, Париже, Брюсселе такое происходит, а в Минске, Москве, Будапеште и Токио — такого нет?»