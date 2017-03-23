Киев, 23 марта, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинские министерства обороны, иностранных дел и ГСНС (Госслужба по ЧС) всеми силами привлечь помощь военного блока НАТО для разминирования склада боеприпасов под Харьковом. Об этом Порошенко написал в своем Twitter сегодня, 23 марта.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСНС (Госслужба по ЧС) привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее», — пишет Порошенко.

Напомним, в ночь на 23 марта на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области произошел взрыв, за которым последовали пожар и цепная детонация боеприпасов.

Власти эвакуировали 20 тыс. человек местного населения в радиусе 10 км от склада. Было закрыто воздушное пространство над Балаклеей.

Инцидент произошел на 65-м Балаклейском арсенале, который был построен еще до Великой Отечественной войны. Арсенал рассчитан на хранение 150 000 тонн боеприпасов и занимает площадь 368 гектаров. Снаряды на горящем складе разлетаются на один-два километра.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям «Халатность» и «Диверсия».