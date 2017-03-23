В Египте приостановлено школьное питание из-за массовых случаев отравления
Каир, 23 марта, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Министерство образования Египта приостановило программу школьного питания по всей стране после массовых случаев отравления, 23 марта сообщает Associated Press.
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Власти страны зафиксировали отравления сотен детей в нескольких провинциях Египта.
Правительство сформирует специальный комитет для «выяснения причин произошедшего … и проведения необходимых расследований».
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Напомним, представители органов здравоохранения Египта сообщили, что на этой неделе по меньшей мере 435 детей пострадали от пищевого отравления в общественных школах.
Согласно данным правительства, на прошлой неделе в южном городе Сохаг у 3353 детей были зафиксированы симптомы пищевого отравления.