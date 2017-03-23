Мадрид, 23 марта, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Не менее 200 нелегальных мигрантов из стран Африки утонули у побережья Ливии после крушения двух надувных лодок, сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря испанской неправительственной организации Pro-Activa Open Arms Лауру Лануза.

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По словам Лауры Лануза, в 27 километрах от берега Ливии членами организации были найдены и подняты из моря тела пяти утонувших людей, находившиеся возле двух затонувших надувных лодок.

По ее мнению, в лодках такого типа обычно перевозят от 120 до 140 мигрантов каждая.

Напомним, что по данным итальянского правительства, с 1 января 2017 года в Средиземном море были спасены 16 206 человек, пытавшихся добраться до европейских стран.

Количество нелегальных мигрантов, утонувших в ходе таких попыток, учёту не поддается.