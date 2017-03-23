Вашингтон, 23 марта, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома США Шон Спайсер заявил, что доказательств сговора телеканал CNN с экс-кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон больше, чем фактов, указывающих на связь американского лидера Дональда Трампа с Российской Федерацией. Такое заявление Спайсер сделал сегодня, 23 марта, на брифинге в Белом доме.

Matt H. Wade Белый дом, США

Спайсер напомнил, что накануне телеканал CNN сообщил, что американские власти ведут разбирательство по поводу якобы взаимодействия команды Трампа с представителями российских властей для координации распространения информации, подрывающей предвыборную кампанию Клинтон. При этом CNN подчеркивал, что у Федерального бюро расследований пока нет подтверждения, что такой сговор имел место.

«Я думаю, что, наверное, есть гораздо больше доказательств того, что CNN был в сговоре с кампанией Клинтон и готовил ей вопросы для дебатов, чем доказательств сговора Трампа с Россией», — сказал Спайсер, комментируя сообщение CNN.

Уже после официального вступления Трампа в должность СМИ, подконтрольные Демократической партии США, развернули против президента и его команды информационную войну, обвиняя новую администрацию в связях с Россией.

До сих пор эти обвинения остаются голословными, так как не было представлено никаких доказательств. Тем не менее демократические СМИ продолжают их тиражировать.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения нельзя воспринимать всерьез.