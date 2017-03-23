Санкт-Петербург, 23 марта, 2017, 23:15 — ИА Регнум. 23 марта в Санкт-Петербурге состоялся первый матч финала Западной конференции.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) 5:4 ОТ (1:0 0:2 3:2 1:0), счёт в серии 1:0

Как и в полуфинале с московским «Динамо» питерские армейцы дошли в первом матче до овертайма, но на этот раз они его выиграли. «Локомотив» в полуфинальной серии с ЦСКА начали с двух гостевых поражений, но затем одержали подряд четыре победы. Так что первый матч, как получается, вообще ничего не решает и, может быть, ничего не значит.

Ярославцы победили ЦСКА не за счёт более высокого мастерства, а за счёт характера. СКА имеет все шансы показать, что у них с характером всё в порядке.

Наверное, такое начало серии не должно никого расстраивать, и никому не обещает лёгкого пути к победе. Просто началась очень интересная и напряжённая серия.

Второй матч между СКА и «Локомотивом» состоится послезавтра, 25 марта, а завтра стартует финал Восточной конференции, где сыграют «Металлург» и «Ак Барс».

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.