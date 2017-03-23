Веллингтон, 23 марта, 2017, 23:02 — ИА Регнум.



Locus Research Джон Ки

Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки выступил с заключительной речью на заседании парламента, сообщает NewZealandHerald. «Это место не похоже ни на что, оно поглощает все, кардинально меняет жизнь, обладает большой мощью, может казаться тривиальным, но никогда скучным», — охарактеризовал он парламент.

Джон Ки заявил, что гордится достижениями своего правительства, а именно проведенными экономическими реформами, поддержкой киноиндустрии («без которой «Хоббит» пришлось бы снимать в Лондоне»), введением льгот, строительством велодорожек и урегулированием разногласий с маори по Соглашению Вайтанги. Он коснулся и серьезных проблем: гибели новозеландских военных за границей, трагических последствий землетрясения в Крайстчерче. Ки также обратился напрямую к семьям шахтеров, погибших под завалами в шахте «Пайк-Ривер» в 2010 году.

Ки подчеркнул, что его карьера отличается от традиционной карьеры коллег: он пришел в политику с Уолл-Стрит, его должность не стала итогом подъема по партийной лестнице. До того, как прийти в политику Ки был успешным валютным трейдером. Джон Ки отметил, что считает себя прагматиком и в большой мере обязан своей матери Рут складом мышления и мировоззрением. Именно она сформировала его политические взгляды, будучи «сугубо деловой женщиной, которая в одиночку воспитывала детей и никогда не принимала ответ «Нет».

Ки убежден, что все новозеландцы стремятся к одной общей цели — мечтают добиться лучшего для своих детей и семьи. В зале присутствовали его жена Брона, дети Макс и Стефи, давние сослуживцы и политик Джим Болджер, предшественник Ки в должности премьер-министра. К своей семье бывший премьер-министр обратил заключительную часть своей речи: по его словам, жена стала «его главной опорой». «Когда ты говорила мне «да» 32 года назад, вряд ли мы могли представить, что наш дом будет окружен протестующими, а в гостиной расположится вооруженный наряд полиции».

В ответ на речь Ки все присутствующие в зале поднялись со своих мест и разразились аплодисментами, после чего депутаты от всех политических партий выстроились, чтобы пожать ему руку и выразить свою благодарность.

Ки был избран в парламент в 2002 году, и быстро получил повышение, став лидером правоцентристской оппозиционной партии «Национальная партия» в 2006 году. Он выиграл первые всеобщие выборы и стал премьер-министром в 2008 году. Затем Ки переизбирался в 2011 и 2014 и на протяжении всего этого времени сохранял высочайший уровень поддержки среди населения страны.