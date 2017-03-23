Шеффилд, Великобритания, 23 марта, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Ошибка специалистов НАСА, работающих с данными датчиков МКС, была обнаружена 17-летним школьником из Великобритании, сообщает радио ВВС.

Justin Системная ошибка

17-летний житель Шеффилда Майлз Соломэн участвовал в образовательной программе TimPix, дающей британским школьникам возможность изучить данные, полученные с борта МКС.

Майлз, проверяя показания датчиков радиации, обнаружил в одной из ячеек таблицы данных значение — 1. Школьник вспомнил, что энергия не может иметь отрицательного значения, поэтому вместе со своим учителем физики сообщил об ошибке в НАСА.

Благодаря этому сообщению сотрудники НАСА выяснили, что неверный алгоритм обработки данных отмечал таким образом отсутствие зафиксированной этим датчиком радиации.

Одновременно выяснилось, что специалисты НАСА долгое время не обращали внимания на эту ошибку.

В НАСА признали, что замечали ошибку раньше, но думали, что это происходит не чаще, чем один-два раза в год. При этом Майлз Соломэн сразу заметил, что ошибочные данные исправно регистрируются несколько раз в сутки.

Американское аэрокосмическое агентство поблагодарило британского школьника за сообщение.