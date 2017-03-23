Катманду, 23 марта, 2017, 22:51 — ИА Регнум. КНР и Непал обсудили планы по проведению первых совместных военных учений, 23 марта сообщает The Economic Times.

Chuck Hagel Министр обороны КНР Чан Ваньцюань

Министр обороны и член Госсовета КНР Чан Ваньцюань встретился со своим коллегой в Катманду.

«Мы обсуждаем совместные военные учения с Китаем … Министр положительно отозвался о данных планах», — сказал министр обороны Непала Бал Кришна Кханд (Bal Krishna Khand).

Кханд заявил, что сроки проведения совместных учений пока не определены.

Источники оборонного ведомства Непала сообщили, что учения могу получить название «Дружба Сагарматха».

Напомним, Сагарматха — это непальское название горы Эверест. Совместные военные учения могут стать первыми за всю историю отношений между КНР и Непалом.

Недавно Китай пообещал $8,3 млрд инвестиций в экономику Непала, что эквивалентно почти 40% ВВП Непала.