Париж, 23 марта, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Очередной социологический опрос, проведенный в преддверии президентских выборов во Франции, показывает, что бывший министр экономики республики Эммануэль Макрон опережает в первом туре президентских выборы лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен. Соцопрос проводился компанией Ifop; его результаты опубликованы сегодня, 23 марта.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Согласно этому соцопросу, в первом туре президентских выборов победу одержит Макрон, набрав 26% голосов избирателей. Ле Пен может рассчитывать на 25%, а Франсуа Фийон — только на 18%.

Во втором туре за Макрона отдадут голоса 61,5% избирателей, за Ле Пен — только 38,5%.

Стоит отметить, что ранее в социологических опросах в первом туре лидировала Ле Пен, но во втором туре она стабильно проигрывала и Макрону и Фийону.

Уточняется, что данный социологический опрос был проведен с 20 по 23 марта по заказу CNews, SudRadio и Paris Match, в нем приняли участие 2245 граждан от 18 лет.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. Второй тур — 7 мая.