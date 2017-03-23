Ростов-на-Дону, 23 марта, 2017, 22:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону закончила работу Межрегиональная экологическая конференция Общероссийского народного фронта в ЮФО и СКФО. В мероприятии приняли участие представители всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также федеральные эксперты: общественные деятели, представители органов власти, гражданские активисты.

Onf.ru Межрегиональная экологическая конференция ОНФ в ЮФО и СКФО в Ростове-на-Дону

Работа конференции была построена по четырем основным направлениям: «Зеленый щит региона», «Генеральная уборка», «Вода России» и «Природные символы России». На базе каждого регионального отделения ОНФ в ЮФО и СКФО прошли заседания в рамках конференций, в ходе которых были подготовлены общественные предложения, представленные с помощью видеоконференции на главной площадке в Ростове-на-Дону.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева отметила, что за время работы конференции были сформулированы общественные предложения по различным экологическим вопросам, как федерального, так и регионального уровня.

«Мы заслушали все регионы Юга России. И можем уже сейчас сформулировать общественные предложения, которые хотели бы выделить по итогам нашей конференции. Дискуссии получились живые, активные и интересные. Надеюсь, что наши общественные предложения будут реализованы в жизнь и помогут сдвинуть с мертвой точки многие проблемы Юга России», — сообщила Ольга Тимофеева.

По ее словам, на конференции был поднят вопрос усовершенствования закона о «Зеленом щите» в части усиления режима его пользования и формирования лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров Юга России, а также были рассмотрены вопросы сохранения малочисленных лесов ЮФО и СКФО.

Общественники считают, что на федеральном уровне необходимо ужесточить контроль за исполнением норм лесного кодекса, а также усилить защиту городских лесов.

«Так, в Ставропольском крае остро стоит проблема городских лесов. На сегодня в регионе создано только одно муниципальное городское лесничество — в городе Ставрополе. Остальные муниципалитеты годами уклоняются от организации лесничеств, то есть от исполнения федерального законодательства. Таким образом, к примеру, порядка 10 тысяч гектаров леса в уникальном курортном регионе Ставрополья Кавказские Минеральные Воды сегодня бесхозны, не поставлены на кадастровый учёт, не обеспечены никаким контролем. Такое положение дает возможность муниципальным властям распродавать лесные земли под коммерческую застройку. Поэтому в случае недостаточного уровня защиты муниципальные леса необходимо передавать в ведение региона или федерального центра с последующим изменением форм собственности», — сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Кроме того, Ольга Тимофеева считает, что особого внимания заслуживает проблема санитарно-курортных зон и загрязнения прибрежных зон.

«В настоящее время существует правовая незащищенность лечебно-оздоровительных местностей и курортов. С 2014 года земли в их границах не запрещены к приватизации. Сегодня в законодательстве нет прямого запрета на передачу земель, на которых расположены курорты и лечебные ресурсы в частную собственность. На конференции мы пришли к выводу, что для их защиты необходимо усилить в законодательстве режим курортов, запретить их приватизацию. Кроме того, на Юге России остро обстоит ситуация с загрязнением побережья и водоохранных зон, где размещаются предприятия, сваливается мусор, организовываются склады и даже мусорные свалки, что наносит непоправимый вред экосистемам водоемов. На наш взгляд за это нарушение необходимо в несколько раз ужесточить штрафные санкции», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев сообщил, что Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса был проведен анализ готовности особо охраняемых природных территорий к пожароопасному периоду. По итогам исследования было установлено, что одной из главных причин недостаточной эффективности борьбы с лесными пожарами на землях ООПТ является плохая подготовка лесопользователей к пожароопасному сезону.

«Для минимизации подобных рисков необходимо внести в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"изменения, расширяющие надзирающим органам полномочия по проведению проверок на предмет готовности к пожароопасному периоду и своевременности принятия всех необходимых для этого мер», — сказал Владимир Гутенев.

Участники конференции отметили, что в последнее время возросло количество инцидентов, связанных с ограничением доступа жителей к береговым полосам, что запрещено российским законодательством.

«Эксперты и общественники пришли к единому мнению, что для нейтрализации подобных нарушений необходимо повысить административный штраф за ограничение доступа к водному объекту для граждан — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для юридических лиц — от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в гражданский кодекс, позволяющих признавать самовольной постройкой ограждение, возведенное на расстоянии 20 метров до уреза воды, препятствующее свободному доступу граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Аналогичным образом необходимо увеличить штрафы за загрязнение водных объектов», — подчеркнул Владимир Гутенев.

Еще одой важной экологической проблемой, рассмотренной в рамках конференции, стала сфера обращения с отходами.

По мнению члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Антона Гетты, анализ подготовленных регионами территориальных схем по обращению с отходами, проведенный экспертами ОНФ, показал их необъективность и неэффективность.

«Территориальная схема обращения с отходами — это главный инструмент работы регионов в сфере переработки и утилизации мусора. Она должна быть четкой, понятной, учитывать все региональные аспекты и быть ориентированной на вторичную переработку мусора. Пока все территориальные схемы, в том числе и ростовская, оставляют желать лучшего. В связи с этим, мы считаем, что федеральным органам власти для унификации процесса переработки отходов и нейтрализации всех недочетов, возникающих на региональном уровне, необходимо создать единую и понятную форму территориальных схем. В дополнение к этому необходимо разработать единую концепцию раздельного сбора мусора и его вторичной переработки, с последующим внесением в Государственную Думу РФ соответствующих поправок», — подчеркнули Антон Гетта.

«Среди поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 8 декабря 2016 года была поставлена задача представить предложения по минимизации экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха в районе Красной поляны. В связи с этим, есть общественное предложение обязать компанию застройщика компенсировать экологический ущерб, а уменьшение площади ООПТ возместить путем расширения Кавказского биосферного заповедника в другой его части», — также отметил в ходе своего выступления Владимир Гутенев.

«Я уверена, что общественные идеи, которые были сформированы и озвучены в ходе пленарного заседания по итогам нашей конференции, станут основой для качественного улучшения экологической обстановки в регионах ЮФО и СКФО», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Мероприятие в Ростове-на-Дону стало первым из запланированных в 2017 году экологических конференций Общероссийского народного фронта в регионах. Поступившие общественные предложения и результаты работы по итогам таких конференций будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ осенью 2017 года.