Москва, 23 марта, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Приоритет в ремонте трасс за счет системы «Платон» может выбираться на основании голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Об этом рассказал координатор проекта ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев.

Platon.ru Система «Платон»

По его словам, 23 марта на встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса, работающего в сфере грузоперевозок, обсуждался вопрос о контроле за расходованием средств, полученных через систему «Платон».

"На интерактивную карту «убитых дорог» мы будем наносить и те дороги, которые будут ремонтироваться за счет средств, полученных через систему «Платон». Это делается для того, чтобы активные граждане смогли проконтролировать качество ремонтных работ. Также в случае каких-либо нарушений люди смогут сразу же просигнализировать об этом в Народный фронт. При этом приоритет в ремонте трасс за счет системы «Платон» может выбираться на основании голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», где сами граждане выбирают, какую дорогу стоит отремонтировать в первую очередь», — рассказал Александр Васильев.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог путем привлечения активных граждан. Граждане могут сами отметить на интерактивной карте плохую дорогу или дорогу с некачественным ремонтом.

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