Киев, 23 марта, 2017, 22:25 — ИА Регнум. В Донбассе войска ДНР, ЛНР и ВСУ продолжают вести боевые действия с применением тяжелой артиллерии, бронетехники, зенитных установок, гранатометов и стрелкового вооружения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется под Донецком и на Мариупольском направлении. Об этом 23 марта заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Eurosport.com Джефф Монсон. Спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах. Гражданин России и ЛНР

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Басурина, вчера под обстрелы ВСУ попали позиции армии ДНР в 16 населенных пунктах Донбасса: Горловка, Ясиноватая, Крутая Балка, Докучаевск, Коминтерново, Спартак, Донецк (район аэропорта, Петровский и Киевский районы) и других. При этом украинские войска применяли «тяжелую артиллерию калибра 152 и 122 мм, танки, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие».

«В результате огня со стороны ВСУ получили повреждения восемь жилых домов Донецка, из них: в Петровском районе пять по адресам: ул. Андрусова, 7, 8, 12, Серафимовича, 8 и Центр первичной медико-санитарной помощи по ул. Ананченко, 1; в Киевском районе три дома по ул. Желябова, 15, 16 и 17, а также множественные осколочные ранения получила мирная жительница 1994 года рождения, молодая мама… В районе населенного пункта Крутая Балка в результате снайперского огня ранение в ногу получила местная жительница 1960 года рождения», — рассказал Басурин.

По его словам, взрыв военных складов в районе г. Балаклея в Харьковской области организовали украинские военные, чтобы скрыть факты хищения вооружения и боеприпасов.

«Так, сегодня ночью на одном из арсеналов ВСУ, располагающемся в Харьковской области, около города Балаклея, и имеющем на хранении около 140 тысяч тонн боеприпасов, произошло их возгорание. Отметим, что поджог склада был осуществлен накануне прибытия инспекции Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны по вооружению генерала Павловского», — сказал Басурин.

Напомним, сегодня ночью в 2:45 в г. Балаклея (Харьковская область) произошел взрыв на военном складе ВСУ. Население Балаклеи, Вербовки, Яковенково, которые попали в зону возможного поражения, эвакуируют (более 20 тыс. человек). Как заявил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, перед взрывом на складе был слышен пролет беспилотника. Кроме того, министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак считает, что поджог склада боеприпасов был умышленным. По его словам, диверсию могли организовать российские спецслужбы или ЛНР и ДНР.

Он сообщил, что на промышленные предприятия Краматорска (Донецкая область под контролем Украины) из военкоматов пришла разнарядка о мобилизации 50 мужчин в возрасте от 18 до 64 лет.

«В связи с катастрофическим некомплектом личного состава украинское военное командование идет на любые меры по устранению данной проблемы. На промышленные предприятия Краматорска из военкоматов пришла разнарядка об отмобилизовании 50 мужчин в возрасте от 18 до 64 лет. Персоналу предприятий, отказавшемуся служить украинскому режиму, приходится увольняться и укрываться от призыва. Некомплект личного состава фиксируется и в националистических батальонах. Так, в Красноармейске подразделения ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили палаточный лагерь, где проводят агитационные мероприятия среди населения по вступлению в свои ряды», — добавил Басурин.

Кроме того, 23 марта спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что вчера киевские силовики обстреляли из арторудий район поселка Металлист на окраине Луганска.

«Противник сместил зону провокационных обстрелов в сторону Луганского направления. Вчера жители Луганска и окрестностей могли сами услышать, как Украина соблюдает «режим тишины». Киевские силовики открыли огонь со стороны Счастья из тяжелого вооружения (артиллерийских орудий калибра 122 мм) по окрестностям поселка Металлист… По предварительной информации, объекты инфраструктуры не пострадали. Два снаряда разорвались в поле», — сказал Марочко.

Он сообщил, что всего за прошедшие сутки украинские войска выпустили по позициям ЛНР более 160 снарядов, мин и гранат.

«Всего по территории республики было выпущено более 160 снарядов, мин и гранат», — добавил Марочко.

По его словам, киевские силовики продолжают нести небоевые потери в Донбассе.

«ВСУ продолжают нести небоевые потери по причине чрезмерного употребления спиртных напитков. Так, стало известно, что 1 марта, находясь на боевой позиции в районе населенного пункта Крымское, военнослужащие 93-й бригады употребили спиртные напитки, после чего старший лейтенант Нечаев из автомата застрелил рядового Гончарука. А 15 марта в районе населенного пункта Лисичанск военнослужащий этой же бригады младший сержант Стаценко скончался в результате алкогольного отравления», — рассказал Марочко.

Он также считает, что ВСУ сами проводят артобстрелы своих позиций в Петровке (под контролем ВСУ).

«По имеющейся в распоряжении Народной милиции ЛНР информации, украинские силовики практически в одно и то же время с обстрелом поселка Металлист открыли огонь по окрестностям населенного пункта Петровка, находящегося на подконтрольной Киеву территории близ города Счастье… В очередной раз ответственно заявляем: все вооружения, в том числе и минометы, согласно минским договоренностям, отведены подразделениями Народной милиции ЛНР от линии соприкосновения и находятся в постоянных местах хранения», — сказал Марочко.

В НМ ЛНР также проинформировали, что украинские силовики разместили в Попаснянском районе минометы. «Украинские силовики продолжают проведение усиления позиции на линии соприкосновения. Так, южнее населенного пункта Попасная, около 3 км от линии соприкосновения, выявлена огневая позиция трех 120-мм минометов из состава 24-й бригады ВСУ. Также в районе населенного пункта Троицкое выявлены минометные огневые позиции расчетов минометной батареи 54-й бригады, которые перемещаются вдоль линии боевого соприкосновения для провокационных обстрелов позиций Народной милиции ЛНР», — подытожил Марочко.

При этом сегодня, 23 марта, принявший российское гражданство американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон посетил передовые позиции ЛНР в районе г. Счастье. В ходе визита Монсон стал свидетелем артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

«Мне очень грустно, потому что я вижу все эти разрушения, и даже сейчас мы можем слышать все эти выстрелы… Все во всем мире, а также и США, забыли об этом конфликте, но я не забыл», — сказал Монсон.

До этого Монсон посетил учебный полигон ЛНР и принял участие в учебных стрельбах. Россиянин поупражнялся в стрельбе из пулемета Калашникова (ПК) и автомата АК-74. «15 лет назад стрелял из дробовика на охоте. Немножечко страшно, если честно», — поделился впечатлениями Монсон.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по делам АТО Мотузяник проинформировал, что «за минувшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий погиб, еще один — получил ранение».

По его словам, вчера на Мариупольском направлении более 90% обстрелов пришлось на южные приморские рубежи.

«Ситуация в районе Водяного остается напряженной. Здесь вчера утром враг открыл огонь из артиллерии калибра 122 мм, а вечером выпустил несколько ракет с переносной реактивной пусковой установки «Град-П». На участке фронта Павлополь — Широкино состоялось еще шесть минометных обстрелов», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что на Луганском направлении войска ЛНР открывали минометный огонь по позициям ВСУ в Крымском, Ореховом и Новозвановке. Все обстрелы происходили днем и были кратковременными. Кроме того, в Новозвановке противник совершил еще четыре провокации с применением легкого вооружения. «Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 13 обстрелов», — уточнил Мотузяник.

Полковник отметил, что на Донецком направлении по всей линии соприкосновения продолжаются обстрелы малой и средней интенсивности, главной целью которых, как и раньше, является Авдеевка и соседние районы. Здесь ВС ДНР несколько раз открывали огонь из легкого вооружения, а после обеда начали обстрелы украинских позиций с использованием минометов различного калибра. Самый мощный из них длился более пяти часов. «В результате вражеского минометного обстрела в Авдеевке поврежден жилой дом. Его хозяйка — женщина в возрасте 82 года — не пострадала», — добавил Мотузяник.

При этом в районе Светлодарской дуги войска ДНР также открывали огонь из минометов, использовали бронетехнику. В Зайцево ВС ДНР совершили кратковременный обстрел из артиллерии калибра 152 мм, а также неоднократно применяли минометы и БМП в течение дня. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 28 обстрелов со стороны ДНР, в том числе девять — из тяжелого вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина увеличила весенний призыв в ВСУ и другие силовые структуры. Так, согласно распоряжению Кабинета министров Украины №185-р от 22 марта 2017 года, весной 2017 года в ВСУ призовут 14 тыс 135 украинских граждан, из них: в ВС Украины — 9135 человек; в Национальную гвардию Украины — 200 человек; в Государственную специальную службу транспорта — 800 человек.

Напомним, участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Первые пункты соглашения предусматривают прекращение огня и беспрепятственный допуск наблюдателей ОБСЕ на всю территорию Донбасса.

Совет Безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. В августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в регионе с 1 сентября 2016 года режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).