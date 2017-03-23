Москва, 23 марта, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Российский «Первый канал» отказался от предложения Европейского вещательного союза (EBU) организовать дистанционное участие российской исполнительницы Юлии Самойловой в песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом было заявлено сегодня, 23 марта, в эфире «Первого канала».

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Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице конкурса Юлии Самойловой въезд на Украину сроком на три года. Причина запрета в том, что Самойлова посещала Крым в 2015 году.

EBU заявил, что у него нет претензий к российской делегации, но в данном случае окончательное решение принимают украинские власти, так как конкурс проходит в Киеве.

Затем EBU предложил «Первому каналу» устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе «Евровидение».

Однако, украинские власти сразу же заявили, что такая трансляция «будет незаконной».

Но руководство «Первого канала» не приняло предложения EBU, так как оно противоречит условиям конкурса и ранее таких прецедентов никогда не было.

В заявлении «Первого канала» сказано, что организация действовала в полном соответствии с правилами «Евровидения» и выбрала участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом.

«Мы полагаем, что Европейский вещательный союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», — сказано в заявлении руководства «Первого канала».