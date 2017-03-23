Киев, 23 марта, 2017, 21:53 — ИА Регнум. У стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова обнаружено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины, сообщает «РБК Украина», ссылаясь на неназванный источник, близкий к следствию.

Bagdasar 1 Нацгвардия Украины

«При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией», — цитирует издание слова источника.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта на центральной улице Киева возле гостиницы «Премьер Палас».

Человек, стрелявший в Вороненкова, получил несколько пулевых ранений в ходе перестрелки с охранником Вороненкова и умер в киевской больнице, не дав никаких показаний следствию.