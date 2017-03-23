София, 23 марта, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев запретил министрам технического правительства поднимать темы назначения еврокомиссара от Болгарии присоединения страны к еврозоне. Об этом 23 марта сообщает болгарский «Канал 3» со ссылкой на источники.

Евро

По информации телеканала, соответствующее «прямое указание» было дано на встрече Румена Радева с главой технического правительства Огняном Герджиковым и министрами, состоявшейся накануне вечером. Чем именно обусловлено такое требование, не уточняется.

За последнее время Огнян Герджиков уже неоднократно выступал с заявлениями о необходимости скорейшего вхождения Болгарии в так называемый «зал ожидания» еврозоны.

Так, 17 марта он заявил, что София должна дать «ясный сигнал» о намерении начать процедуру введения евро в качестве официальной валюты в стране, и запустить приёмный механизм ERM 2 для подготовки к вступлению в еврозону может техническое правительство Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария начала переговоры с правительствами 19 стран еврозоны о введении в республике валюты Евросоюза в январе 2015 года. Однако однозначного мнения по данному вопросу в руководстве республики нет. По мнению отдельных членов правительства, болгарская экономика на нынешнем этапе недостаточно стабильна для того, чтобы вводить евро.

При этом, по данным социологов, почти три четвери населения страны выступает против введения валюты ЕС, а однозначно поддерживает такое решение лишь около 10%.