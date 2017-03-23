Диксон, Красноярский край, 23 марта, 2017, 21:41 — ИА Регнум.



ВостокУголь Диксон

Управляющая компания «ВостокУголь» объявила конкурс на проект памятника «Героическим защитникам Диксона благодарные потомки». Памятник будет установлен в порту «Чайка», который «ВостокУголь» строит рядом с посёлком Диксон (Таймыр). Памятник будет возведён в этом году после завершения строительства нового порта, который станет одним из ключевых центров Северного морского пути.

В 1942 г. силы Красной армии в ходе ожесточенных боёв отбили атаку немецкой военно-морской экспедиции, пытавшейся захватить Диксон и перекрыть грузопоток по Северному морскому пути. Героизм русских солдат позволил сохранить Севморпуть, по которому с востока на запад шли суда с военными грузами для фронта.

Все расходы по производству и установке памятника берет на себя «ВостокУголь». В 2015 г. «ВостокУголь» начал в Западной части полуострова Таймыр реализацию крупнейшего в Арктике проекта по разработке угольных месторождений, включающего в себя строительство порта «Чайка» мощностью 10 млн т угля в год.