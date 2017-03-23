СМИ: Антверпенский злоумышленник не был известен спецслужбам Франции
Антверпен, Бельгия, 23 марта, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный полицейскими в бельгийском Антверпене за попытку протаранить толпу пешеходов, не был известен французским спецслужбам, сообщает газета Le Parisien.
По информации издания, мужчина ранее был занесен в базу данных полиции из-за различных правонарушений, но спецслужбы ничего о нём до сих пор не знали.
Кроме того, правоохранительные органы не исключают версию о том, что 39-летний задержанный пребывал в состоянии алкогольного опьянения или иного изменения сознания.
Тем не менее сообщалось, что в автомобиле задержанного было обнаружено оружие и военная форма.
Напомним, 23 марта сотрудники полиции Антверпена заявили о предотвращении попытки наезда на пешеходов в торговых рядах на улице города и задержании злоумышленника.
Напомним, 22 марта 2017 года в Лондоне злоумышленник на автомобиле сбил более 20 пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем напал с ножом на охранявших британский парламент полицейских.
Один из полицейских погиб, преступник был застрелен другими правоохранителями.
Жертвами теракта стали еще два человека, около 40 получили ранения различной степени тяжести.