Лондон, 23 марта, 2017, 21:32 — ИА Регнум. На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести вакцинацию более 115 млн детей в странах Африки, 23 марта сообщает Associated Press.

Дети

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Сотрудники ВОЗ проведут вакцинацию детей младше пяти лет против полиомиелита. Для проведения вакцинации задействуют более 190 тыс. человек.

Вакцинация пройдет в 13 центральных и западноафриканских странах, включая Нигерию, Конго и Центрально-Африканскую Республику.

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Напомним, в 2016 году ВОЗ выявила несколько случаев полиомиелита в северной Нигерии, несмотря на то, что ранее объявила, что страна «свободна от полиомиелита».

Нигерия считается единственной страной в Африке, где происходит распространение полиомиелита. Случаи полиомиелита также продолжают фиксировать в Пакистане и Афганистане.