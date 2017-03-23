Москва, 23 марта, 2017, 21:23 — ИА Регнум. «Общественная палата обновилась, и это важно. Важно представителям различных общественных организаций давать голос в Общественной палате, и дать возможность поработать, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Национального Исследовательского Университета — Высшей Школы Экономики (НИУ ВШЭ) Олег Матвейчев.

Общественная палата РФ

«От регионов пришли очевидные, явные представители общественных организаций и значимых для нас сфер, где общественные организации очень плотно сотрудничают с государством — много учителей, медицинских работников, большой процент работников профсоюзов и вообще профессиональных сообществ», — отметил политолог.

По его словам, в этом смысле ротация Общественной палаты была очень качественной.

«Что же касается «президентского списка» членов Общественной палаты, он несколько отличается и от предыдущего состава, и от регионального списка. Он насыщен экспертами в проблемах. И такой симбиоз людей «с земли», от регионов, которые вживую поработали, и стакиваются с проблемами и экспертами, которые могут смотреть на проблему не только со своей колокольни, но иногда и людей и с научной точкой зрения, поможет более качественно предлагать и общественные инициативы, прорабатывать новые законопроекты и проводить слушания в Общественной палате» — завершил свой комментарий для ИА REGNUM Олег Матвейчев.

Напомним, 23 марта завершился второй этап формирования Общественной палаты РФ. Формирование состава ОП РФ проходит в три этапа: первых 40 членов палаты своим указом назначает президент РФ; 85 членов палаты выдвигают общественные палаты регионов; еще 43 члена ОП РФ избираются путем голосования членов ОП, утвержденных президентом РФ, и членов ОП от общественных палат субъектов РФ нового состава.

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