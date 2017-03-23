Липецк, 23 марта, 2017, 21:11 — ИА Регнум. В Липецкой области прошла конференция «Малый бизнес-2017. Новые горизонты!». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в ней приняли участие около трех тысяч предпринимателей, руководителей малых и средних предприятий, лидеры деловых объединений, а также депутаты, представители исполнительных органов власти и контролирующих структур.

Tpprf.ru Участники конференции «Малый бизнес-2017. Новые горизонты!»

Липецкая область занимает четвертое место в России по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя по малым и микропредприятиям, а также пятое место — по доле занятых в малом бизнесе. В малом и среднем бизнесе к началу 2017 года было задействовано более 44 тысяч субъектов, 166 тысяч работающих граждан.

В 2016 году этот сектор экономики показал рост — на его долю пришлось почти 15% всех налоговых поступлений и более 22% валового регионального продукта. За год было зарегистрировано более восьми тысяч новых субъектов малого бизнеса. «Получается, что малый бизнес у нас уже по-настоящему стал большим», — сказал глава региона Олег Королев, принимавший участие в конференции.

Позитивные результаты областные власти объясняют наращиванием объемов государственной поддержки предпринимателей на разных этапах — от помощи начинающим и безработным в организации собственного дела до выхода со своей продукцией на внешние рынки. В 2016 году выросли суммы субсидий в производственном секторе. Предпринимателям компенсируют затраты по модернизации производства до пяти млн рублей, по лизинг-гранту — до трех млн рублей, рассказал начальник регионального управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков. Господдержка на общую сумму 723,8 млн рублей, выделенная в 2016 году, поможет предпринимателям реализовать более 1200 инвестиционных проектов.

По словам Бугакова, в 2017 году все виды финансового бюджетного содействия сохранятся. Чтобы ускорить процедуру получения субсидий, заявки можно будет подавать в электронном виде. Областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства сохранит минимальные ставки микрокредитования — от 2 до 5% годовых.

Задачами на 2017 год участники конференции назвали сохранение в полном объеме всех видов финансовой помощи, переход к новому формату инфраструктуры поддержки, распространение принципа «одно окно для бизнеса» при получении госуслуг, кооперацию второго уровня и развитие молодежного предпринимательства.