Киев, 23 марта, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетовал, что «союзники» Украины не горят желанием за нее воевать. Такое заявление он сделал сегодня, 23 марта, в интервью изданию LIGA.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM АТО

Журналисты задали Климкину прямой вопрос: «Почему Украина не может обратиться к соседям и союзникам с запросом о прямой военной поддержке для борьбы с «российской агрессией».

Глава украинского МИД ответил, что самые ближайшие украинские союзники не собираются воевать на территории Украины. Климкин подчеркнул, что в этом виноваты сложившиеся условия. «Я не говорю, что это не может измениться завтра или послезавтра», — отметил он.

Министр считает, что раньше Украина была важна соседям исключительно «как барьер». Против кого барьер, Климкин не уточнил, но, скорее всего, он имел в виду Россию. Он также добавил, что сейчас эти соседи понимают, что партнерство с Киевом многим из них жизненно необходимо.

«Украина неизбежно идет к формату, в котором наша страна будет выступать элементом логики восточного фланга НАТО», — с гордостью сказал Климкин.

Напомним, ранее Украина попросила присвоить ей статус основного союзника США вне НАТО.