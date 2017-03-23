Москва, 23 марта, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Внедрение стопроцентного тестирования подростков Москвы на наркотики поможет значительно снизить процент наркозависимых, считает основатель и директор фонда пропаганды здорового образа жизни «Сила духа» Александр Шлычков. Комментируя ИА REGNUM инициативу по тотальной проверке школьников, он подчеркнул, что подобные методы борьбы с зависимостью полностью себя оправдывают.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний

«Эта инициатива позволит значительно уменьшить уровень детской наркомании. Сейчас действует закон о добровольной проверке школьников с согласия родителей, но, к сожалению, родители не всегда успевают оперативно заметить, когда ребёнок попадает в такой круг общения, где он может попробовать наркотики. Особенно это актуально в переходном возрасте, когда дети дистанцируются от своей семьи, хотят самостоятельности и взрослой жизни и, порой, выбирают неправильный путь», — пояснил он.

Шлычков отметил, что польза тестирования уже подкреплена положительной статистикой. Если в 2011 году положительный результат анализов дали 10−12 процентов школьников, то на текущий момент показатель снизился до 0,3 процента.

«Внедрение стопроцентного тестирования в Москве, а позже и в регионах поможет значительно снизить процент наркозависимых, ведь около 20% из них — это школьники», — считает он.

Напомним, как ранее заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, принято решение продолжить работу по проверке подростков на зависимость и довести охват тестируемых школьников и студентов Москвы до 100 процентов. Далее такие проверки планируется внедрить и в других регионах России.