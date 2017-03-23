Москва, 23 марта, 2017, 20:26 — ИА Регнум. В России с 2018 года начнется научно-исследовательская работа под шифром «Стандарт» по созданию войсковой системы ПВО нового поколения, сообщил журналистам начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Минобороны России Средняя эмблема войсковой ПВО Российской Федерации

Он заявил, что главным направлением работы будет создание единой многофункциональной системы вооружений для войсковой ПВО. Научно-технической основой для ее создания станут прорывные опытно-конструкторские работы.

Для этого Сухопутные войска России предлагают с 2018 года начать «полноценную научно-исследовательскую работу под шифром «Стандарт» с привлечением ведущих разработчиков вооружения и военной техники».

Работа будет проводиться в направлении анализа технических возможностей российских предприятий в сфере создания новых образцов вооружения для войсковой ПВО, в том числе оружия на новых физических принципах поражения целей.

В ходе научно-исследовательской работы «Стандарт» будут разработаны новые зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности, а также другие образцы вооружения для войсковой ПВО, информационная совместимость которых позволит построить единую сетецентрическую систему противовоздушной обороны Сухопутных войск России.

Справка ИА REGNUM :

Войсковая ПВО (Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск) выполняет задачи защиты подразделений, частей, соединений и объектов от воздушного нападения противника как при ведении военных операций, так и при расположении на месте.

В отличии от войсковой ПВО, Войска ПВО-ПРО Воздушно-космических сил выполняют задачи противовоздушной и противоракетной обороны всей страны и гражданских объектов на ее территории.