Бухарест, 23 марта, 2017, 20:23 — ИА Регнум. «Молдавия сохраняет твердую приверженность проевропейскому курсу и продолжает смотреть на Запад», — заявил 23 марта на пресс-конференции в Пятра-Нямц (Румыния) по итогам совместного заседания правительств Молдавии и Румынии молдавский премьер-министр Павел Филип, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Евроинтеграция», по словам Филипа, является для Молдавии «национальным проектом», и «не зависит от позиции президента» Игоря Додона, который декларирует пророссийский вектор.

Молдавский премьер заверил, что с появлением Додона в кресле президента «ничего не изменится ни в наших отношениях с Румынией, ни в европейском курсе», поскольку Молдавия — парламентская республика, и все основные решения принимаются парламентом и правительством.

Отвечая на вопрос журналистов об отношении к приближающейся дате 27 марта — дня румынской оккупации Бессарабии — объявленной в Румынии национальным праздником, Филип сказал, что «национальный проект Республики Молдова — быть в ЕС вместе с Румынией». Молдавию и Румынию он назвал «двумя сердцами-близнецами», которые бьются в унисон, а отношения двух стран охарактеризовал как «европейское братство».

На настойчивую просьбу румынского журналиста высказаться по поводу инициативы придать дню румынской оккупации Бессарабии статус официального праздника и в Молдавии, премьер уклонился от ответа, сказав, что поскольку такая инициатива внесена в парламент Либеральной партией, она будет обсуждаться депутатами. «Посмотрим…» — подвел итог Филип.

Румынский премьер Сорин Гриндяну в свою очередь заявил, что Кишинев и Бухарест выстраивают «прозрачные и корректные отношения». «Мы ориентируемся на прагматичные и конкретные совместные проекты и поддерживаем Республику Молдова на ее европейском пути», — сказал он.

Напомним, парламент Румынии 14 марта проголосовал за объявление 27 марта национальным праздником в честь годовщины румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. В ходе обсуждения законопроекта, румынские парламентарии выражали мнение, что это станет шагом к новому объединению — нынешней Молдавии с Румынией.

Справка ИА REGNUM :

Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.