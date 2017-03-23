Москва, 23 марта, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в Малый театр в Москве на спектакль «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Перед началом спектакля «Последняя жертва». С художественным руководителем театра Юрием Соломиным (слева), генеральным директором Тамарой Михайловой и Министром культуры Владимиром Мединским

Перед началом спектакля Путина в фойе встретили генеральный директор театра Тамара Михайлова, художественный руководитель Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский.

Данный спектакль ставится в Малом театре с конца 2004 года. 100-й спектакль был сыгран 12 февраля 2012 года.

Соломин напомнил журналистам перед началом спектакля, что историческое здание Малого театра закрылось на реставрацию в 2011 году. Планировалось, что реставрация будет завершена в к декабрю 2018 года, но работы были завершены с опережением графика и историческая сцена Малого театра вновь открылась 19 декабря 2016 года.