Москва, 23 марта, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Законопроект о маркировке сигарет разрабатывает Минфин, маркировка табачной продукции по аналогии с меховыми изделиями может начаться в июле 2018 года, сообщила представитель министерства Нина Нечипорчук, выступая на совещании в Совфеде.

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«Сейчас Минфином разрабатывается проект федерального закона по маркировке товаров контрольными идентификационными знаками РФ… Предполагается, что эти изменения в части маркировки табачной продукции вступят в силу с июля 2018 года», — сказала она.

При этом, по словам представителя министерства, система не противоречит введению ЕГАИС для табачной отрасли — «специалисты найдут способ совмещения этих систем».