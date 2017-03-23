Бухарест, 23 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. «Республике Молдова важно ценить и использовать возможности, предоставляемые НАТО», — заявил 23 марта на пресс-конференции в Пятра-Нямц (Румыния) по итогам совместного заседания правительств Румынии и Молдавии румынский премьер-министр Сорин Гриндяну, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам румынского премьера, бюро связи НАТО, которое планируется вскоре открыть в Кишиневе, «предоставляет такие возможности».

Молдавский премьер Павел Филип сообщил, что бюро НАТО в Кишиневе начнет работу в июне, несмотря на позицию президента Игоря Додона, который высказался против его открытия.

Филип также раскритиковал позицию Додона, который ранее не подписал указ об отправке молдавских военнослужащих на очередные учения НАТО в Румынии. Премьер сказал, что обсуждал эту тему с Додоном, сказав ему, что «дальнейший отказ от учений [НАТО] будет означать ослабление национальной армии». В этой связи Филип надеется, что «это был последний раз, когда национальная армия не принимала участие в учениях за рубежом».