Нижний Новгород, 23 марта, 2017, 19:51 — ИА Регнум. В Нижегородской области 14-летняя школьница умерла в реанимобиле при попытке перевезти ее из одной больницы в другую.

Autozavod.com Реанимобиль

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 19 марта 2017 года в Арзамасе каретой скорой помощи в городскую больницу была госпитализирована школьница с подозрением на аппендицит.

Спустя некоторое время состояние девушке ухудшилось. Арзамасские врачи приняли решение о транспортировке пациентки в детскую областную больницу.

По дороге девочка скончалась прямо в реанимобиле.

По факту ее смерти СК РФ начал доследственную проверку. С целью установления причин ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.