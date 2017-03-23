Челябинск, 23 марта, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Заместителем прокурора в Челябинской области назначен старший советник юстиции Андрей Оборок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

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Отмечается, что Андрей Оборок служит в органах прокуратуры более 21 года. Начинал карьеру правоохранитель в Кургане, пройдя этапы прокурорской карьеры. Оборок был помощником, следователем, старшим помощником, заместителем Шадринского межрайонного прокурора, а затем стал от Шадринского межрайонного прокурора, до прокурора города Кургана. Последний год прокурорский работник более 1 года находился в должности начальника уголовно-судебного управления в прокуратуре Челябинской области.

В челябинской региональной прокуратуре пояснили, что Андрей Оборок настоящий профессионал, и зарекомендовал себя юридически грамотным и ответственным работником, а также компетентным и требовательным руководителем, обладающим организаторскими каче­ствами и высокой работоспособностью. Было отмечено, что служебные вопросы Андрей Оборок решает оперативно, проявляя при этом настойчивость, твердо отстаивая позицию зако­на, принимая самостоятельные, взвешенные решения. Андрей Оборок женат и воспитывает двух детей.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пост прокурора Кургана Оборок покинул в декабре 2015 года. Известно, что в столице Зауралья он в качестве руководителя надзорного ведомства реагировал на задержку управляющими компаниями пуска тепла и пенял органам профилактики преступлений среди подростков на неэффективную работу.

Исполняющей его обязанности в прокуратуре Кургана стала Галина Емельянова. Именно при ней под стражу угодил офицер армии Югославии Ратко Самац, выдачи которого добивались власти Боснии и Герцеговины. В итоге офицер был освобождён, Россия не стала его выдавать. А Емельянова уступила кресло Вадиму Суровцеву, который был назначен прокурором Кургана.

А Андрей Оборок в прокуратуре Челябинской области возглавил уголовно-судебное управление. На этой должности он участвовал в том числе и в громких делах, в частности, был одним из представителей обвинения в деле экс-сенатора Константина Цыбко.