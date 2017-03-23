Москва, 23 марта, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей незаконный оборот огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов между США и Россией, сообщает пресс-служба ведомства.

Штурмовые винтовки AR-15

Группа подозреваемых причастна к незаконному обороту огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов через международные почтовые отправления. Причастные к контрабанде граждане России были задержаны в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ.

У них были изъяты два пулемета, две штурмовые винтовки AR-15, восемь пистолетов и револьверов Glock-17, Glock-19, Colt-1911, «Маузер», «ТТ», «Наган», семь ружей и карабинов, а также большое количество патронов и деталей оружия.

Кроме того, сотрудниками ФСБ пресечена деятельность двух подпольных мастерских по переделке огнестрельного оружия.

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота оружия и контрабанды.